"Il calcio ha cambiato priorità più volte"

di Gianluca Pusterla

Olindo Regazzi ha vestito la maglia delle nazionali svizzere giovanili (Under 15, 16, 17, 18 e 20) e giocato 45 partite in Challenge League con il Locarno. Un talento, con sogni e ambizioni di carriera sportiva. A un certo punto della sua vita, però, ha preferito impegnarsi e puntare tutto su altro.

Oggi lavora nell’aiuto domiciliare in qualità di responsabile del sistema informatico e allo stesso tempo frequenta la SUPSI part time (ingegneria informatica). «Il calcio nella mia vita ha cambiato priorità più volte, attualmente risulta essere un motivo di sfogo, un’occasione per stare con i miei amici. Rimane comunque la parte competitiva che ti permette sempre di fare le cose al meglio e che amo maggiormente».

Guardandosi indietro Olindo ricorda gli anni trascorsi nelle bianche casacche, ma soprattutto gli esordi con la maglia della Svizzera. «Tra i ricordi più belli metto anche la vittoria della Coppa Ticino con il Gambarogno-Contone. Una cavalcata difficile da dimenticare».

La seconda parte della stagione per la sua squadra non è iniziata come speravano, ma come vede questo campionato? «È difficile dare una valutazione esaustiva. Purtroppo abbiamo già perso la possibilità di raggiungere un nostro grande obiettivo, che era provare a confermarci in Coppa. Per quanto riguarda il campionato siamo parzialmente soddisfatti: il nostro obiettivo è quello di rimanere il più in alto possibile per più tempo possibile. È vero, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, ma siamo ancora in una buona posizione e possiamo dire la nostra fino alla fine».

Olindo è un ragazzo tranquillo, simpatico e senza troppi grilli per la testa, che mette il massimo impegno nelle cose che fa. E nel tempo libero? «A dire il vero in questo periodo non me ne resta molto, purtroppo. Non ho interessi particolari, mi definisco un ragazzo normale, che adora passare del tempo in compagnia della mia ragazza e della famiglia, le cose a cui sono più legato».

Nello sport ha ottenuto degli ottimi traguardi, gli auguriamo di ripetersi anche a livello professionale!