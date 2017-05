Il Chiasso ha già rialzato la testa

Il Chiasso c'è ancora. Reduce dal pesante kappaò casalingo di lunedì contro lo Sciaffusa (0-6), i rossoblù di mister Raineri sono andati a sbancare il campo del Wohlen per 1-0. Decisivo il gol di Carte Said, dopo uno spunto di Simic, al 26'. In Challenge League, però, il risultato più conseguente di serata è stata la sconfitta dello Xamax in casa dello Sciaffusa (2-1): i neocastellani, primi inseguitori dello Zurigo capolista, ora non potranno più raggiungere i tigurini, che sono dunque campioni di categoria e ritroveranno il massimo campionato svizzero dopo un solo anno di purgatorio.

(Red)