Il Chiasso ha la salvezza in tasca

Il Chiasso può già festeggiare la salvezza, con sei mesi d’anticipo. Sì, perché il Wohlen, attualmente ottavo del campionato, ha rinunciato a fare richiesta della licenza di gioco in vista della prossima stagione di Challenge League. Gli argoviesi quindi retrocederanno volontariamente in Prima Lega – se non più in giù –, dopo sedici anni passati nella categoria cadetta. La dirigenza del club ha garantito che i mezzi per chiudere la stagione in corso ci sono, ma non potrà andare oltre. I criteri dettati dalla SFL sono giudicati troppo severi.

(Red)