Il Chiasso torna al successo

La squadra di Guillermo Abascal - stasera non in panchina poiché squalificato - ha centrato il primo successo del suo 2018 battendo il Winterthur al Riva IV.

Ci sono voluti otto incontri e quasi quattro mesi di tempo – intervallati dalla pausa invernale –, ma alla fine il Chiasso di Guillermo Abascal è riuscito a ritornare al successo. I rossoblù, la cui ultima vittoria risaliva infatti al 19 novembre del 2017 – un rotondo 4-0 casalingo contro il Wohlen – stasera al Riva IV, davanti a 400 spettatori ma privi del loro tecnico spagnolo – squalificato, sostituito a bordo campo dal vice Llorente – hanno avuto la meglio del Winterthur di Livio Bordoli e Nikola Milosavljevic, imponendosi per 1-0. Il minimo degli scarti, maturato già nel primo tempo grazie alla rete siglata da Michele Monighetti (17') – fresco di rinnovo triennale – su calcio di rigore, fischiato dall’arbitro Horisberger in seguito a una trattenuta in area ai danni di Assan Ceesay. I padroni di casa hanno però legittimato il successo – il primo di questo 2018 e il primo dell’era Cattaneo – durante tutto l’arco del confronto, mostrandosi superiori agli zurighesi.

(Red)