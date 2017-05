Il FC Chiasso vede un po' di luce

L'esito del voto della seduta di Consiglio comunale di questa sera non era scontato, alla luce di un messaggio municipale presentato con una certa urgenza pochi giorni prima. Alla fine tuttavia il Legislativo chiassese ha deciso di sostenere la sua squadra e approvare la richiesta di credito da 560mila franchi per il nuovo impianto di illuminazione, più potente, necessario al FC Chiasso per poter restare in Challenge League, almeno sulla carta. Il Consiglio comunale si è espresso con 26 sì, 13 no e 3 astenuti.

L'impianto di illuminazione infatti è uno dei requisiti infrastrutturali per poter ottenere la licenza, da parte della Swiss Football League, per giocare la stagione 2017/2018 in Challenge League. Ora tutto dipenderà dal risultato e dall'ottenimento dei finanziamenti.

(red.)