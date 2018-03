"Il mio Cadenazzo può crescere"

di Gianluca Pusterla

Loris Lafranchi conosce bene Manuel Tonelli. A legarli un'amicizia e tanti momenti passati insieme, fatti di cene (in cui non manca mai, quando può, l'amico in comune Patrick Rossini, attaccante ticinese dell'Aarau) e tanto divertimento. Anche lui, come Tonelli, calca i campi della Seconda Lega Regionale, ma nelle fila del Cadenazzo. I sopracenerini, nonostante siano una neopromossa, stanno mostrando ottime cose e il giovane Loris (21 anni da compiere tra poco più di un mese) si è segnalato sin dalle prime uscite stagionali.

Fa della forza fisica la sua caratteristica principe, ma non disdegna il gioco palla a terra e per il ruolo ha piedi educati. Di professione è falegname, alla Falegnameria Gianettoni di Riazzino e il calcio è una grande passione. Risposta scontata per chi ogni settimana si sporca gli scarpini sui campi di periferia del nostro bellissimo Cantone. «È un gioco che mi regala emozioni. Faccio sacrifici e mi impegno ogni giorno, ma ogni partita questo sport mi ripaga di tutto». È giovane, gioca in una posizione non semplice (difensore centrale o davanti alla difesa) e per questo ci spiega che vuole accumulare esperienza, crescere e migliorare.

Da sempre Loris segue il Rivera (oggi Monteceneri), complice il ruolo del padre nella società. «Per me aver avuto la possibilità di esordire nella squadra del mio Paese è stato bellissimo. Ho un grande ricordo. Ho visto tante partite, fin da bambino, e indossare la maglia della prima squadra è stato un onore e lo ricordo con grandissimo piacere. Aver giocato per la squadra del mio Comune va oltre una vittoria di un campionato».

La stagione per il suo Cadenazzo procede molto bene. Un gruppo nuovo che lavora ogni giorno per fare meglio. «Credo ci sia ancora un grande margine di miglioramento e potremo toglierci delle belle soddisfazioni». Loris Lafranchi si descrive come un ragazzo sportivo, diretto, forse un po' testardo ma con grande voglia di mettersi in gioco. Quando non gioca a calcio va a correre e in palestra, uno sportivo a tutto tondo.

Lo salutiamo e gli facciamo il nostro in bocca a lupo, tra poche ore prenderà posto al centro della difesa, è tempo di tornare in campo!