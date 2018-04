Il Napoli riapre il campionato

La Juventus è stanca, hanno commentato a caldo gli opinionisti. Non lo fosse stata d'altronde difficilmente questa sera avrebbe subìto al novantesimo il gol di Koulibaly. Un gol, quello del francese, che di fatto tiene aperto, vivo, il campionato di Serie A. Il Napoli, nel big match di Torino, si è fatto preferire anche sul piano del gioco, ottenendo quindi in maniera del tutto giustificata la posta piena in palio. In classifica, i bianconeri hanno ora un solo punto di vantaggio sulla squadra di Sarri: 85 punti contro 84. E mancano ancora quattro giornate al termine della stagione...

(Red)