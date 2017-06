Il Real trionfa a Cardiff

Dopo un inizio di partita dominato dai bianconeri, il Real va in vantaggio con Ronaldo che poco prima del 20' mette il pallone nell'angolo sinistro della porta, dove Buffon non riesce ad arrivare. Ma la reazione degli uomini di Allegri non si è fatta aspettare e al 27' Mandzukic ha segnato un gol spettacolare. Dopo un primo tempo di qualità da entrambe le parti, il secondo tempo ha visto scendere in campo una Juventus irriconoscibile. Al 60' Buffon è lasciato di stucco da Casimiro che, aiutato anche da un colpo di fortuna, segna il gol del 2-1. Passano pochi minuti e la Juve si trova nuovamente spiazzata da un gol di Cristiano Ronaldo (al 63') che porta così il Real Madrid in vantaggio di due reti sui bianconeri. Per la Juve è l'inizio della fine. Nel resto del secondo tempo infatti gli uomini di Allegri sembrano avere perso la concentrazione lasciando che sia il Real a gestire la partita L'espulsione di Cuadrado all'83' non fa che peggiorare la situazione. All'89' l'affondo finale porta la firma di Asensio. In conclusione, il real si è dimostrato nettamente superiore confermandosi così la squadra che ha vinto più finali di Champions League nella storia. Quello conquistato a Cardiff sabato sera è infatti il dodicesimo trofeo. Dopo il campionato di Serie A italiana e la Coppa Italia, è sfumato invece per la Juve il sogno del triplete.

