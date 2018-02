Jozinović lascia il Lugano

Il FC Lugano comunica il raggiungimento di un accordo consensuale per la risoluzione anticipata del contratto di Goran Jozinović.



Società e calciatore, arrivato a Lugano nell’estate del 2015 e protagonista per 40 partite di Super League con la maglia bianconera, hanno convenuto di comune accordo che questa fosse la soluzione migliore per il prosieguo della carriera del terzino croato.



"In questi tre anni bianconeri Jozinović si è sempre contraddistinto come esempio per professionalità, impegno e attaccamento alla maglia. Per questi motivi tutta la famiglia bianconera non può far altro che augurargli il meglio per il futuro", si legge nella nota stampa.

(Red)