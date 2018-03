L'amore del Crive per il pallone

Andrea Crivelli, per tutti semplicemente “Crive” o “Andy”, è una di quelle persone che quando calca i campi da calcio del nostro Cantone è conosciuto, riconosciuto e salutato da tutti. Una vita sportiva divisa tra quelle che potremmo definire le sue squadre del cuore: Balerna e Mendrisio. Un vero momò, un ragazzo di compagnia che sorride e sa farti sorridere.

In Prima Lega da giovanissimo, poi Seconda Lega con la vittoria del campionato con il Balerna e la conseguente promozione in Seconda Interregionale, prima di fare ritorno a Mendrisio, in cui ha vissuto alcune stagioni importanti. Oggi, e da qualche stagione, veste la maglia del Balerna e in campo è una guida per i più giovani. Ma non solo: da qualche mese è pure diventato presidente del Vacallo, squadra del suo Comune.

Ad agosto spegnerà 32 candeline, ma di abbandonare il calcio giocato proprio non ha voglia, anzi. «Non sono più giovanissimo (afferma ridendo, ndr), ma in campo riesco ancora a dire la mia. Il calcio è ovviamente una grandissima passione, ma anche un impegno notevole per me che tutti i giorni dal Mendrisiotto mi reco a Lugano per lavorare (nelle risorse umane, per la Città di Lugano, ndr), ma fino a quando andare a giocare continuerà a essere un piacere andrò avanti con il sorriso».

Come detto, però, Crivelli ha pure un ruolo di prim’ordine in una società. «Qualche mese fa, in una situazione di emergenza, a Vacallo ci siamo trovati senza presidente. Ne è nata un’interessante discussione per trovare un degno successore. A un certo punto, durante una riunione, tutti i presenti si sono girati verso di me e mi hanno “invitato” verso la presidenza. Mi sono preso il tempo necessario per pensarci e alla fine ho accettato con grande entusiasmo. Vacallo è casa mia e dedicare del tempo alla squadra del mio Comune è per me un grande piacere e questo incarico mi inorgoglisce molto. È vero, le cose a cui pensare sono molte, come pure gli impegni, ma nel Comitato ci sono persone molto valide che agevolano il mio lavoro».

Quali sono i tuoi obiettivi da neopresidente? «La struttura del Vacallo è molto solida e nell’arco dell’anno organizziamo tante manifestazioni nella regione. Il mio obiettivo è quello di continuare nel solco tracciato, di consolidarci ma di crescere pure dal punto di vista sportivo. Credo che in questo senso i margini ci siano.»

Con Crivelli facciamo un salto all’indietro di una quindicina d’anni, quando giovanissimo calcava per la prima volta l’erba del Comunale di Mendrisio. «Che bei tempi, ho un po’ nostalgia. Era un grande Mendrisio, fatto di giocatori che provenivano da categorie più alte. Io ero il ragazzo, il giovane della squadra, e ricordo quegli anni con grande piacere. I rapporti personali con i componenti della squadra sono rimasti ottimi e capita di ritrovarci per cene o aperitivi. A mio avviso è anche e soprattutto questo il bello del calcio».

Poi il passaggio a Balerna, con la promozione. «Un altro ricordo fantastico. La squadra era formata da amici. Spesso si abusa del termine “bel gruppo”, ma a Balerna era proprio così. In campo giocavo con i ragazzi con cui ero cresciuto e a cui sono ancora legato da un’amicizia sincera. Sacha e Mattia Piccioli, Massimo Sidari e Simone “Cerro” Cerutti. Tanto per citarne alcuni. Inutile dire che ci trovavamo alla perfezione».

Poi il ritorno a Mendrisio. «Un’altra avventura indimenticabile. Mi sono rimesso in gioco e ho avuto il piacere di giocare con ottimi giocatori. Il ricordo più bello è la mia rete (l’unica...) che ha permesso al Mendrisio di accedere al tabellone principale di Coppa Svizzera. Che festa subito dopo il gol e alla fine della partita!» Eravamo nel 2009 e da lì il Mendrisio non ha più assaporato il profumo della Coppa Svizzera. «Con gli ex compagni del Mendrisio abbiamo una chat in cui ci sentiamo regolarmente. Subito dopo la sconfitta di ieri nel turno di qualificazione in Coppa Svizzera del Mendrisio ovviamente sono fioccati i messaggi in cui si ricordava la mia rete. Ogni qualvolta che ci incontriamo, e capita spesso, ne parliamo e mi prendono in giro, visto che a dire il vero io non volevo tirare ma crossare. Pochi secondi prima di quel traversone fortunato avevo perso un tacchetto. Avevo chiamato il massaggiatore per sostituire le scarpe ma non c’è stato il tempo. Ovviamente, dopo il gol, per scaramanzia, quelle scarpe non le ho cambiate».

Da un paio di stagioni Andrea ha fatto il suo ritorno a Balerna per giocare con gli amici di sempre. E fuori dal campo? «Sono una persona vera. Sicuramente disponibile e altruista, forse un po’ musone e lunatico. Amo divertirmi, passare il mio tempo con le persone che amo, magari seduto a tavola o con un buon bicchiere di vino tra le mani».

Il nostro aperitivo con lui si conclude. Crivelli ci saluta, deve scappare a casa per riposarsi qualche ora, in quanto ieri (lunedì) in occasione di San Giuseppe la sveglia suonava molto presto. Alle 3 bisognava iniziare la preparazione dei tradizionali tortelli, organizzata dalla SAV Vacallo. Una perfetta fotografia di chi è Andrea Crivelli.

(Gl.P.)