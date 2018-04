"Lavoro per diventare un professionista"

I sogni del Team Ticino di raggiungere la finalissima del Torneo Internazionale Under 18 di Bellinzona si sono infranti sui suoi guantoni. Bene durante l’arco della partita e ancora meglio dagli undici metri. Lui, Matvei Safonov, portiere e capitano del Krasnodar, sull’arco di tutta la manifestazione ha impressionato gli addetti ai lavori. Alto (192 centimetri), ben impostato tecnicamente, dotato sia con i piedi che con le mani, è stato probabilmente il miglior giocatore della manifestazione, insieme al suo compagno Maksim Kutovoi e Ivan Facchin.

Ha alzato la coppa al cielo del Comunale, ha festeggiato con i suoi compagni e ci ha raggiunto, come promesso, per una breve chiacchierata. Freddo ma gentile. Serio e deciso. Insomma, tipicamente russo (e con un aspetto che ricorda Ivan Drago, l’antagonista di Rocky...). Matvei ci ha spiegato che per lui si trattava della prima volta in Ticino. «Mi sono trovato molto bene. Devo dire che la Città è bellissima e l’organizzazione del Torneo è stata impeccabile».

Matvei era il più esperto della comitiva russa, 19 anni compiuti a febbraio e già all’attivo una presenza nel massimo campionato russo. «Com’era il livello? Molto buono, soprattutto la semifinale e la finale. Sia il Team Ticino che l’Atalanta ci hanno dato del filo da torcere e siamo felicissimi per il risultato ottenuto a Bellinzona».

Quali sono i tuoi obiettivi? «Ogni giorno faccio grandi sacrifici e do il cento per cento per crescere e raggiungere i massimi livelli. Il mio sogno è quello di conquistarmi un posto da titolare nella prima squadra del Krasnodar».

(Gl.P.)