L’esperienza di Ledesma per il Lugano

Il FC Lugano comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Cristian Ledesma per un contratto valido fino al 30 giugno 2018, più opzione per l’anno successivo.

Nato in Argentina il 24 settembre 1982, il centrocampista ha anche la nazionalità italiana e ha vestito in una circostanza l’azzurro nel 2010 in Italia-Romania (1-1).

Ledesma, che è stato capitano della Lazio, porta la sua grande esperienza al servizio di Pier Tami e del Lugano. Ha al suo attivo 356 presenze in serie A (con 15 reti e 38 assist). Oltre che con la maglia laziale in Italia ha giocato con Lecce e Ternana e ha pure avuto un’esperienza in Grecia con il Panathinaikos di Atene. Sul piano internazionale ha disputato 28 partite di Europa League e 5 di Champions League. Dallo scorso mese di gennaio ha giostrato in serie B con la Ternana, disputando praticamente tutte le partite del girone di ritorno e contribuendo alla salvezza della squadra umbra. Tra gli allenatori che ha avuto in carriera da segnalare due ex tecnici bianconeri: Zdenek Zeman e Wlado Petkovic.

(Red)