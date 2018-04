Licenza rinnovata per il FC Lugano

Con la licenza I il Club bianconero potrà continuare anche per la stagione 2018-2019 a disputare il campionato di Super League ed eventuali competizioni europee.

Il FC Lugano ha ricevuto la licenza I per la stagione 2018/2019, questo significa che il Club bianconero potrà continuare anche il prossimo anno a disputare il campionato di Super League ed eventuali competizioni europee.

"L’ottenimento della licenza senza condizioni è un ulteriore premio alla gestione amministrativa attenta voluta dal presidente Angelo Renzetti che permette al club di guardare al futuro con fiducia, seppur con sforzi considerevoli da parte dell’azionista", si legge nel comunicato odierno del Club.



"Resta comunque indispensabile un nuovo stadio. La scadenza già indicata in passato dalla SFL, quella del 30 giugno 2021, resta valida ed è un vero spartiacque che deciderà il destino del FC Lugano. In questo senso la società può solo fare un ulteriore appello alle autorità cittadine, per riuscire a rispettare la scadenza imposta dalla Swiss Football League".

Si segnala infine che nel corso della stagione 2017/18 la direzione dell’FC Lugano è stata per la prima volta confrontata anche con le impegnative richieste dell’UEFA in materia di Fair Play Finanziario e pure con una Compliance Audit (anch’essa indetta dall’UEFA). In entrambi i casi tutti i controlli sono stati superati.

(Red)