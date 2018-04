Lugano battuto al Letzigrund

Gli uomini di Abscal peccano in difesa e perdono contro il Grasshopper 4 a 3, nonostante una buona rimonta dei bianconeri.

Grossi errori in difesa portano il Lugano alla sconfitta per 4-3 contro il il Grasshopper. Il primo vantaggio lo trovano proprio i padroni di casa dopo 25 minuti di gioco con Djuricin. Gli uomini di Abascal sembrano essersi risvegliati dopo la rete, andando a colpire e segnare al 38’ con Junior su appoggio di Piccinocchi.

A tre minuti dall’inizio del secondo tempo Kodro va comodo in rete, segnando il 2-1. Abascal toglie a questo punto tre giocatori, inserendo Vécsei, Cringoj e poi Manicone. I tre provano a dare una svolta al destino dei bianconeri, ma al 61’ Kondro trova la doppietta personale. Su rigore Junior al 69’ accorcia le distanze, poi un’autorete all’87’. Ma non c’è due senza tre e Kondro infila nuovamente la palla in rete.

Una sconfitta che fa male ai bianconeri, che tornano a vacillare dopo le partite contro Thun e Sion.

(Red)