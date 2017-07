Lugano-San Gallo, ecco quando si rigiocherà

La SFL ha fissato per mercoledì 16 agosto alle 18.30 il recupero della partita sospesa ieri, domenica, per maltempo. L'incontro si rigiocherà per intero, dal primo minuto.

La Swiss Football League (SFL) ha fissato per mercoledì 16 agosto il recupero della partita tra Lugano e San Gallo interrotta ieri al 45′. La gara inizierà alle 18.30.

L'incontro si giocherà dal primo minuto: la SFL non ha infatti dato seguito al ricorso inoltrato dal FC Lugano che chiedeva di ripartire da dove si aveva finito, ossia dall'inizio del secondo tempo. Secondo la massima autorità calcistica nazionale, infatti, l’articolo 24, cpv. 3 del regolamento di competizioni SFL non lascia spazio ad interpretazioni. Il testo dell’articolo è il seguente: “Il responsabile delle competizioni SFL e, per i casi disciplinari, la commissione di disciplina della SFL, sono competenti in maniera definitiva per decidere di far rigiocare interamente un incontro se una partita non ha potuto essere terminata senza che una squadra ne sia responsabile (stesso terreno da gioco) o se altre circostanze lo esigano (stesso terreno da gioco, terreno neutro o terreno della squadra ospite)".

Il Club fa sapere che tutte le persone in possesso del biglietto della gara sospesa potranno farselo cambiare con un ticket per la partita del 16 agosto. Informazioni di dettaglio verranno fornite nei prossimi giorni.

