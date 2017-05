Lugano sempre più vicino alla fase a gironi

I bianconeri hanno battuto in rimonta il Losanna per 2-1, mentre il Sion è stato frenato in extremis dal San Gallo: ora i punti di distacco tra le due squadre sono tre.

Questa è stata una vittoria davvero difficile, tanto complicata quanto importante (anche e soprattutto se combinata con il nuovo passo falso del Sion). Sì, perché il Lugano, battendo in rimonta il Losanna, è riuscito a difendere il suo terzo posto, quello che varrà, a fine stagione, un posto diretto nella fase a gironi della prossima Europa League.

I bianconeri hanno tremato nel primo tempo, iniziato troppo timidamente e culminato nel gol dei vodesi, di Ben Khalifa. Interessante, a quel punto, a inizio ripresa, la mossa di Tramezzani, che ha inserito Pepin, disegnando la squadra secondo un inedito 4-3-1-2. Ed è arrivata la rimonta. Al 63', fortunoso gol di Sabbatini, con la decisiva deviazione di Lotomba, e quindi, cinque minuti dopo, raddoppio di Junior, ben servito da Sadiku, per il 2-1 finale.

Ora manca una sola giornata: venerdì sera (20.30) a Cornaredo arriverà infatti il Lucerna. Il Sion, dal canto suo, come si diceva, oggi ha piazzato l'ennesimo passo falso, facendosi frenare dal San Gallo nei minuti finali. L'1-1 trovato alla AFG Arena ha portato un solo punto nelle casse dei vallesani, che ora sono distanti tre punti dai bianconeri (e che venerdì ospiteranno il GC). Riassumendo: al Lugano, contro il Lucerna (che di suo ha pareggiato in casa 2-2 con il Vaduz, una squadra già consapevole della propria retrocessione), basterà un punto per garantirsi il biglietto per la piazza più importante in Europa League.

Tutti i risultati: GC-Basilea 1-3, Losanna-Lugano 1-2, Lucerna-Vaduz 2-2, San Gallo-Sion 1-1, Thun-YB 0-0.

La classifica: 1. Basilea 83, 2. YB 66, 3. Lugano 53, 4. Sion 50, 5. Lucerna 47, 6. Thun 42, 7. San Gallo 41, 8. Grasshopper 37, 9. Losanna 35, 10. Vaduz 30.

(Red)