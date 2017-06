Lugano, terzo posto con brivido

Doveva essere una serata di estrema festa a Cornaredo per il Lugano di Paolo Tramezzani, e alla fine - dopo una lunga attesa - festa è infine stata, seppur con qualche brivido di troppo. I bianconeri, ai quali bastava anche solo un pareggio contro il Lucerna di Babbel per assicurarsi la certezza matematica di prendere parte alla prossima fase a gironi dell'Europa League - sinonimo di terzo posto finale in campionato - si sono infatti complicati non poco la vita. Capitan Sabbatini e compagni - più contratti del solito e apparsi piuttosto afflitti dalla tensione della posta in palio - sono infatti usciti sconfitti dal proprio terreno da gioco per mano dell'unica rete siglata durante l'incontro, da Juric (51'). Un risultato che ha tenuto a lungo col fiato sospeso i tifosi bianconeri, che hanno atteso con trepidazione l'esito della sfida tra Sion e Grasshopper, terminata con oltre 15' di ritardo a causa di alcuni crampi accusati al direttore di gara Sébastien Pache. Alla fine però, vallesani e zurighesi si sono lasciati sullo 1-1, in virtù della rete del pareggio ospite giunta allo scadere grazie a una gran botta di Andersen. Un risultato che ha di fatto suggellato il terzo posto finale degli uomini di Tramezzani, che prenderanno dunque parte alla prossima edizione dell'Europa League direttamente dalla fase a gironi.

(Red)