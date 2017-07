Maltempo, interrotta la partita del Lugano

A causa della pioggia battente a Cornaredo non si è giocato il secondo tempo. I bianconeri erano in vantaggio 1-0. La partita verrà recuperata per intero.

Gli uomini di Tami sono scesi in campo solo per il primo tempo oggi a Cornaredo contro il San Gallo. La partita è infatti stata sospesa a causa del maltempo. Il primo tempo, dominato dal Lugano che si è portato sull’1-0 grazie al gol di Dra­gan Mi­ha­j­lo­vic, è stato caratterizzato da una pioggia battente che non ha dato tregua ai giocatori.

Durante la pausa di metà tempo, prolungata di un quarto d’ora, il quarto uomo e l’arbitro sono scesi in campo per verificare lo stato del campo e hanno deciso di interrompere la sorpresa.

La partita verrà recuperata per intero ma non è ancora stata fornita una data. I quarantacinque minuti giocati oggi a Cornaredo non sono quindi validi.

(Red)