Nazionale senza Valon, si testano le alternative

Questa sera alle 19 la Svizzera è impegnata in amichevole a Lucerna. Assente il mediano, rientrato a Udine per via di un disturbo muscolare, va trovato un sostituto.

La Svizzera, reduce dalla campagna greca – culminata con la vittoria per 1-0 su Manolas e compagni –, torna in campo questa sera (19.00) a Lucerna per un’ulteriore partita amichevole, in questo caso contro Panama. Per l’occasione però Vladimir Petkovic dovrà fare a meno di Valon Behrami, rientrato a Udine a causa di un problema muscolare.

Al suo posto possibile che giochi nuovamente Remo Freuler, magari in quel 4-2-3-1 che era diventato il timbro di questa squadra – sacrificato ad Atene per uno sperimentale 4-3-3, o giù di lì. Ulteriori alternative, nel mezzo, sono rappresentate da Gelson Fernandes e Fabian Frei. In difesa, registrata una nuova convincente prestazione di Manuel Akanji, potrebbe però ritrovare il suo vecchio posto Johan Djourou, in cerca di minuti da infilare nelle proprie gambe.

Sicura invece la titolarizzazione, soltanto provvisoria, di Roman Bürki in porta. Molti dubbi in merito al reparto considerato più delicato dall’opinione pubblica, ovvero l’attacco – anche se per noi quello più delicato è proprio il centrocampo. A Lucerna potrebbe essere nuovamente schierato titolare Haris Seferovic, che è di casa, oppure potrebbe trovare posto dall’inizio uno tra Mario Gavranovic, positivo contro la Grecia, e Josip Drmic. Staremo a vedere.

(Red)