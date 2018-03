"Non lascerò scappare l'occasione con il Belli"

di Gianluca Pusterla

Per lanciare al meglio il derby tra Bellinzona e Mendrisio di questa sera, mercoledì 28 marzo, abbiamo incontrato l’attaccante dei granata Giovanni Italo che ha indossato entrambe le maglie. Giovanni non sarà dell’incontro, un fastidioso problema muscolare lo costringerà a guardare la super sfida del Comunale dalla tribuna, ma ne abbiamo approfittato per fare con lui una chiacchierata.

Giovanni di professione fa il fabbro e lavora con il papà, ma il calcio è per lui una passione irrinunciabile. Tecnicamente molto dotato, è in possesso di un gran tiro e di un ottimo dribbling. Probabilmente non è riuscito ancora a mostrare tutto il suo talento, ma a 23 anni ha ancora tempo. «Il calcio? Per me è uno sport bellissimo, lo amo e non potrei farne a meno. Mi piace potermi confrontare con altri calciatori, magari anche di livello superiore, e imparare».

Come detto, da qualche settimana Giovanni è costretto a osservare dall’esterno. «Voglio tornare il più velocemente possibile. Ho la fortuna di vestire la maglia del Bellinzona, una società importante che vuole tornare in fretta nel calcio che conta. Io voglio far parte di questa crescita e dare il mio contributo. Mi trovo bene qui e voglio restarci per tanti anni. Per me il Bellinzona è un treno da non lasciarsi scappare; nella mia carriera, seppur giovane, qualche treno l’ho già perso, spero non succeda più e per questo sto dando tutto me stesso».

Il calcio professionistico Giovanni l’ha già assaggiato, con il Lugano, nell’anno della promozione. «È un grande ricordo aver fatto il mio esordio. Ho giocato solo pochi minuti e spero che non sia stato solo passaggio estemporaneo».

A Giovanni piace stare con i suoi amici, la sua ragazza, magari per una bella cena (è un amante del sushi). Solare, simpatico e divertente, è uno di quei compagni che ognuno vorrebbe, sempre disponibile. Ama tutti gli sport, ma segue soprattutto il calcio. Ci saluta con una battuta: «Speriamo sia davvero l’anno buono». È consapevole che non sarà facile, ma l’ambiente granata è carico e convinto, e i risultati lo dimostrano ampiamente.