"Orgogliosi di quanto stiamo facendo"

Angelo Lavagetti, come ci conferma lui stesso, sta vivendo un momento brillantissimo: calcisticamente con il suo Novazzano, nella vita privata e professionalmente. Lavorativamente parlando Angelo è occupato presso Allianz Suisse, quale assicuratore, ed è un mestiere che lo coinvolge molto. «È la mia strada. Mi piace soprattutto il contatto diretto con le persone. Attualmente sto lavorando e studiando intensamente, in quanto dovrò affrontare l’esame federale AFA; la motivazione mi spinge a impegnarmi quotidianamente sempre di più».

Il pallone? «Un grande e bel divertimento. Crescendo ovviamente le priorità cambiano. Ora ciò che più conta è il lavoro, ma riesco bene a fare le due cose, calcio e lavoro, nonostante la Seconda Lega Interregionale richieda un grande impegno. Il calcio per me è molto. Ho forgiato il mio carattere grazie a questo sport, sicuramente, ma soprattutto mi ha permesso di incontrare tante persone che oggi sono per me degli amici importantissimi. E poi, cosa c’è di meglio per sfogarsi dopo una giornata lavorativa?».

Parlando di soddisfazioni Angelo cita senza ombra di dubbio la cavalcata trionfale dello scorso anno con il suo Novazzano, culminata con la promozione, e nel raccontarlo gli si illuminano gli occhi, il ricordo è ancora vivo e forte. «Dopo quel traguardo abbiamo lavorato ancora più duramente e oggi, guardando la classifica, non possiamo che essere orgogliosi del nostro percorso in questa stagione. Una neopromossa terza: bisogna fare un plauso alla dirigenza, allo staff tecnico e ai giocatori. Ovviamente non molleremo, vogliamo toglierci tante altre soddisfazioni...».

Angelo Lavagetti ha 27 anni e si descrive come un ragazzo normale, a cui piace divertirsi, scherzare in compagnia e stare con i suoi amici. Nel tempo libero adora portare a spasso il suo cagnolone, giocare a tennis e guardare il Lugano Hockey. «Da qualche mese, poi, ho una ragazza che allieta le mie giornate e con lei va davvero a gonfie vele. Sono contento. Non mi posso quindi lamentare di nulla, sono un ragazzo felice».

(Gl.P.)