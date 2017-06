Patelli lascia il Bellinzona

Dopo attenta riflessione fra le parti l’AC Bellinzona e Simone Patelli hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione e di non prolungare il contratto in scadenza. Durante tre stagioni Simone Patelli ha raggiunto ottimi risultati concretizzati da due promozioni e dalla partecipazione alle finali di gruppo in prima lega. L’ACB ringrazia di cuore Patelli per tutto quanto ha fatto per la rinascita e il rilancio dei colori granata nel panorama calcistico ticinese.

Per il prossimo campionato la direzione tecnica della squadra sarà affidata a Luigi Tirapelle. Un allenatore di lunga esperienza iniziata una ventina di anni fa e che lo ha portato a dirigere parecchie squadre fra le quali, il FC Chiasso, il FC Mendrisio e il FC Locarno e per diversi anni anche squadre del settore giovanile del FC Lugano prima e del Team Ticino poi lavorando con i migliori giovani talenti ticinesi. La direzione dell’ACB è convinta che un allenatore come Tirapelle, che ben conosce il campionato di prima lega, potrà dare nuovi impulsi alla squadra e permetterle di disputare un ulteriore campionato di vertice.

Nei prossimi giorni verrà comunicata la composizione dello staff tecnico e quella della rosa della squadra che parteciperà al campionato di prima lega che avrà inizio nei primi giorni di agosto. L’inizio degli allenamenti è previsto per lunedì 3 luglio. Il programma delle amichevoli ufficiali durante la preparazione sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito internet dell’ACB che rimane l’unico organo ufficiale dove verificare gli impegni del nostro club.

(Red)