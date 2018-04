"Peccato per quei calci di rigore"

Ivan Facchin non è riuscito a vincere il Torneo Internazionale Under 18 di Bellinzona, ma può comunque sorridere: re dei bomber e miglior giocatore del Team Ticino. Il mister Alessandro Mangiarratti lo ha schierato al centro dell’attacco e lui ha risposto presente, trovando la via del gol con grande regolarità (5 le reti all’attivo). In semifinale, e con la sua squadra in inferiorità numerica, ha dovuto fare gli straordinari e con un guizzo tutto velocità ed estro ha portato la sfida con il Krasnodar ai rigori.

Insieme a Ivan ripercorriamo questi intensi giorni vissuti tra Bellinzona e Sementina. «Il Torneo tutto sommato è andato bene, ma c’è del rammarico per quei rigori. Non siamo stati inferiori ai russi, nemmeno con l’uomo in meno, e aver perso dispiace molto. Sono contento che ci siamo subito rifatti nella “finalina”; il terzo posto è comunque un buon risultato.

Com’era il livello generale? «È sempre bello confrontarsi con squadre di altri Paesi, è arricchente sfidare formazioni di altre nazioni con culture calcistiche differenti. Il livello era buono e le prime classificate sono state le squadre che mi hanno impressionato maggiormente».

Quali sono i tuoi obiettivi personali? «Devo ancora crescere molto. Da poco mi sono trasferito a Chiasso. Voglio fare qualche presenza e cercare di segnare più reti possibile. Senza dimenticare però la scuola: sto frequentando la Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero e voglio ottenere la maturità commerciale». Spietato in campo e sotto porta, con la testa sulle spalle fuori dal terreno di gioco.

(Gl.P.)