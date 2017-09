Pesante Ko bianconero a Berna

Impegnato allo Stade de Suisse contro lo Young Boys, il Lugano di Pierluigi Tami - in 10 dal 46' per l'espulsione di Junior - è stato sconfitto per 3-0 dai gialloneri.

Il Lugano ha ripreso il proprio cammino in campionato con una pesante sconfitta, dopo la pausa consacrata alla nazionale. Impegnati allo Stade de Suisse contro lo Young Boys, i bianconeri sono infatti stati sconfitti con un secco 3-0. Dopo un primo tempo di marca giallonera - ma comunque piuttosto equilibrato -, terminato per 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla rete di Nsamé siglata al 43', la situazione per i sottocenerini è precipitata ad inizio ripresa. Al 46', infatti, Junior è stato ammonito per la seconda volta a causa di una brutta entrata su Nuhu, rimediando dunque un'espulsione. Rimasto in 10, il Lugano ha prestato il fianco alle offensive degli uomini di Adi Hütter, che hanno dilagato trovando altre due marcature, grazie ai centri di Assalé (66') e ancora Nsamé (70'). Una brutta battuta d'arresto dunque per i bianconeri, che giovedì a Beer Sheva saranno impegnati nel primo incontro della fase a gironi di Europa League.

(Red)