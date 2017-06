Petkovic chiama Akanji per le Faroe

Il selezionatore rossocrociato ha convocato per la prima volta anche il giovane difensore del Basilea in vista della sfida di venerdì prossimo contro le Isole Faroe.

In vista della partita di qualificazione ai Modiali russi del 2018 contro le Isole Faroe – in programma venerdì prossimo alle 20.45 in quel di Torshavn – Vladimir Petkovic ha convocato per la prima volta con la nazionale maggiore Manuel Akanji. Il 21enne difensore del Basilea prende il posto dello squalificato Fabian Schär e dell’infortunato Léo Lacroix. I giovani Gregor Kobel, Ulisses Garcia, Anto Grgic e Djibril Sow – aggregati al gruppo di Petkovic nel corso delle ultime due settimane – tornano invece a dar man forte alla nazionale U21, impegnata contro la Bosnia il 13 giugno a Bienne nelle qualificazioni a Euro 2017. Stesso discorso anche per Albian Ajeti e Denis Zakaria, impegnati con i loro club ieri sera nell’ultima giornata di Super League. Di seguito l’elenco dei convocati. Portieri: Bürki (B. Dortmund), Hitz (Augusta), Sommer (B. Mönchengladbach); difensori: Akanji (Basilea), Djourou (Amburgo); Elvedi (B. Mönchengladbach), Klose (Norwich), Lang (Basilea), Lichtsteiner (Juventus), Moubandje (Tolosa), Widmer (Udinese); centrocampisti e attaccanti: Behrami (Watford), Derdiyok (Galatasaray), Dzemaili (Montréal), E. Fernandes (West Ham), G. Fernandes (Rennes), F. Frei (Magonza), Freuler (Atalanta), Mehmedi (B. Leverkusen), Seferovic (E. Francoforte), Shaqiri (Stoke City), Xhaka (Arsenal), Zuber (Hoffenheim).

(Red)