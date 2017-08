Primi successi per Lugano e Chiasso

In Super League, i bianconeri si sono imposti in trasferta a Losanna con il punteggio di 3 a 2. In Challenge League, i rossoblù hanno battuto il Rapperswil al Riva IV per 1 a 0.

Primo successo, in Super League, per il Lugano di Tami. I bianconeri si sono imposti per 3 a 2 alla Pontaise contro il Losanna.

Nelle prime battute di gioco, a farsi preferire sono stati di gran lunga i bianconeri, che dopo una rete annullata a Marzouk (fuorigioco) sono passati in vantaggio con lo stesso franco-marocchino al 12'. Il vantaggio è però durato poco, perché al 17' Kololli ha sorpreso dalla distanza Da Costa con un gran tiro rasoterra da 25 metri. Quindi a cavallo della mezz'ora il Losanna ha sfiorato più volte il raddoppio con Torres e ancora Kololli, prima del tentativo sciupato dal bianconero Gerndt a tu per tu con il portiere vodese Castella.

Nella ripresa, copione simile, con il Lugano subito capace di riportarsi avanti nel punteggio con Rouiller, di testa, su corner di Mariani al 53'. Il Losanna però è tornato a farsi presente in attacco, e l'assalto vodese ha fruttato il pareggio all'82' con Margiotta. Partita finita e un punto a testa? Neppure per sogno, perché i padroni di casa, distratti forse da un cambio bianconero (Schäppi per Marzouk), due minuti dopo sono stati sorpresi in velocità da Mariani, su assist di Crnigoj. Nel finale non c'è più stato nulla da fare per gli uomini di Celestini, il punteggio non è più cambiato.

In Challenge League, primo sorriso anche per il Chiasso, che in casa al Riva IV - davanti a 555 spettatori - ha avuto la meglio sul neopromosso Rapperswil. Decisivo, nella ripresa, il gol di Farrugia al 66'. Un raggio di sole, insomma, dopo tante nubi nere e inquietudini disciplinari...

(Red)