"Pronti a rilanciare l'FC Locarno"

L’Associazione Amici FC Locarno (in passato Club dei mille) si mette a disposizione con chi (istituzioni e interessati) volesse impegnarsi in questo intento.

"Già sin d’ora ci dichiariamo disponibili per la valutazione di un piano di rilancio, sia con le forze istituzionali, sia con gli eventuali interessati, che volessero impegnarsi in questo intento". Così l’Associazione Amici FC Locarno (in passato Club dei mille) si esprime sulla decisione dell'autorità competente di respingere il ricorso con il conseguente decreto di fallimento della FC Locarno SA.

Una notizia, che "purtroppo - commenta il sodalizio - non ci lascia sorpresi, è la conseguenza di una progressiva disaffezione manifestatasi in questi ultimi anni verso la nostra amata società calcistica cittadina".

Ciò nonostante, si rileva, "non andranno sprecate le forze che in questi ultimi giorni si sono dichiarate pronte ad aiutare il FC Locarno". Per questo il comitato dell’Associazione Amici FC Locarno "convocherà i suoi soci in assemblea per valutare un piano serio, concreto e rapidamente applicabile, che comprenda la formazione di una prima squadra di attivi così come fu già proposto alcuni anni orsono".

La precitata convocazione, si precisa, avverrà prossimamente con comunicazione a largo raggio per dare l’opportunità a tutti coloro lo desiderassero di dare il proprio contributo e sostengo alla causa".

