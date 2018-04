Prosegue la crisi del Lugano di Tami

Sesta sconfitta consecutiva, in campionato, per i bianconeri, che a Cornaredo escono sconfitti dal Basilea nonostante 70' di superiorità numerica. Decisivo Elyounoussi al 18'.

La crisi bianconera sembra non fermarsi più. Il Lugano di Pierluigi Tami, in effetti, in campionato ha incassato una sesta sconfitta consecutiva. A Cornaredo, nella ventottesima giornata di Super League, Sabbatini e compagni sono stati battuti per 1 a 0 dal Basilea.

I renani sono passati in vantaggio al 18' con Elyounoussi. I padroni di casa però hanno reagito e al 23' Gerndt, lanciato a rete, è stato fermato solo con un fallo d'emergenza da Suchy: il capitano dei basilesi è stato espulso.

I bianconeri, con l'uomo in più, hanno preso in mano il pallino del gioco, ma la fin troppo nota sterilità offensiva degli uomini di Tami si è palesata una volta ancora. Neppure l'inserimento di Janko, nel secondo tempo, ha cambiato la situazione. Sabbatini e Janko al 55', e poi Manicone nel finale, hanno sciupato delle occasioni interessanti. Ma il punteggio non è più cambiato.

Alla luce poi del successo del Sion a Losanna, il margine del Lugano penultimo sulla compagine vallesana fanalino di coda si è assottigliato ulteriormente: ora il Sion è a soli tre punti.

(Red)