Raineri non è più l'allenatore del Chiasso

Il Club comunica che non ha rinnovato il contratto nemmeno al preparatore atletico, a un collaboratore tecnico e a ben 17 giocatori.

Il Chiasso comunica di non aver rinnovato il contratto all’allenatore Baldassare Raineri, al preparatore atletico Stefano Faletti e al collaboratore tecnico Christian Boscolo. La Società, ringraziandoli per il lavoro svolto, augura loro le migliori soddisfazioni per il futuro professionale.

Il Club informa inoltre che con il termine della stagione si concluderà il rapporto professionale con i seguenti calciatori:

Bnou Marzouk Younes

Buongiorno Mattia

Cinquini Mattia

Fekete Thomas

Ivic Ilija

Guatelli Andrea

Gui Inters

Kandiah Gianni

Lokaj Fabian

Mitrovic Miodrag

Mujic Deniz

Palma Giuseppe

Ramadani Alban

Rauti Stefane

Regazzoni Alberto

Simic Veljko

Urtic Marijan

"A tutti un grande grazie per l’impegno e la professionalità dimostrati durante l’intera stagione", si conclude la nota stampa.

(Red)