Renzetti conferma: "Con Da Costa è fatta"

Adesso è confermato: il nuovo portiere del FC Lugano è David Da Costa. “Eravamo d’accordo da tempo con lui, però aspettavamo il nullaosta del Novara, arrivato proprio in queste ore – ci ha detto lunedì pomeriggio il presidente Angelo Renzetti –

Con l’Europa League, in questa stagione, cercavamo un portiere di una certa esperienza”. E Da Costa ne garantirà: il 31enne svizzero-portoghese ha all’attivo 160 partite in Super League con lo Zurigo (2012-15), suo club formatore, con cui ha pure già giocato l’Europa League. In passato ha pure parato per Concordia, Wohlen, Thun e pure Chiasso (2008 e 2009). Per lui un contratto fino al 2020. Da Costa sostituirà Mirko Salvi, che, a fine prestito, è tornato al Basilea.

(FM)