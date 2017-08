Rigiocare tutti i 90'? Renzetti non ci sta

La decisione della SFL di far rigiocare dal primo minuto la partita tra Lugano e San Gallo non trova d’accordo il presidente Angelo Renzetti: “Non è mia intenzione fare polemiche, ma devo ribadire l’assoluta contrarietà per quanto è accaduto. Se l’articolo 24 capoverso 3 del Regolamento lascia margine di manovra (“il responsabile competizioni SFL è competente in maniera definitiva per decidere di far rigiocare interamente un incontro se una partita non ha potuto essere terminata…”) è proprio perché non si è voluto creare un automatismo. Altrimenti avrebbero scritto: ogni partita sospesa viene ripetutata dal 1’".

Secondo il presidente bianconero "una gara che è sullo zero a zero e viene interrottata dopo 30’ e diversa da una che è sull’1-0 e che vede due giocatori della squadra in svantaggio già ammoniti e viene sospesa alla pausa. E che dire di una squadra in vantaggio 3-0 a un quarto d’ora dalla fine con gli avversari in dieci? Credo che i vari casi non possano essere trattati allo stesso modo". Per Renzetti, dunque, è sbagliato dal profilo sportivo e da quello logico.

"Come in tanti ambiti della vita - afferma infine il presidente del FC Lugano - mi pare che si sia di fronte all’ennesimo caso in cui chi dovrebbe assumersi una responsabilità non se la vuol prendere. È molto più comodo fare come Ponzio Pilato che decidere a ragion veduta e valutare tutti gli aspetti, così come il Regolamento delle competizioni in questo caso imporrebbe".

