"Romontada" sfiorata, passa il Liverpool

La seconda semifinale di Champion's Lega finisce 4-2 per i giallorossi. Ma sono i Red che sfideranno il Real Madrid nella finale di Kiev il 26 maggio.

Una grande Roma sfiora l’impresa all’Olimpico battendo 4-2 il Liverpool dopo che all'andata era stata sconfitta per 5-2.Gara condizionata dagli errori, in avvio dei giallorossi. Le reti: Manè al 9’, pari giallorosso al 15’ su autorete di Milner, quindi ospiti ancora in vantaggio di Wijnaldum (colpo di testa ravvicinato su errore della difesa romanista). Nella ripresa pari di Dzeko al 52’ e a quattro minuti dalla fine il vantaggio di Nainggolan con un tiro dalla distanza. Quindi il quarto gol realizzato a tempo scaduto su rigore sempre dal belga. Sarà dunque il Liverpool di Klop a sfidare i campioni uscenti del Real Madrid di Zidane nella finale di Kiev il prossimo 26 maggio.