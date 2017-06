Russia, prova generale riuscita a metà

di Stefano Olivari

La Confederations Cup che stasera alle 20 riparte dalle semifinali (Portogallo-Cile a Kazan, domani Germania-Messico a Sochi) ha diversi sconfitti, ma almeno un sicuro vincitore: la VAR, o il VAR. Il dibattito sul genere, femminile o maschile, dell’acronimo di Video Assistant Referee è infatti più divisivo di quello riguardante il suo utilizzo. La tecnologia applicata al calcio è stata infatti un discreto successo, sia pure con qualche problema di applicazione dovuto più a scarsezza degli umani che a problemi della macchina.

Tre VAR a partita

Massimo Busacca ha analizzato il rendimento della VAR facendo poche ma significative cifre: in 12 partite 35 interventi, con 29 decisioni originali dell’arbitro che hanno trovato conferma e soltanto 6 che sono state cambiate. 4 di queste 6 hanno riguardato situazioni di fuorigioco (quindi di gol con un’azione con sospetto fuorigioco), quasi inesistenti quindi gli errori di valutazione puri. Anche se, questo lo diciamo noi e non il responsabile degli arbitri FIFA, ci può stare che come forma mentale il collega arbitro alla VAR tenda per solidarietà di categoria a non sconfessare l’operato di chi sta in campo. Del resto la VAR è stata introdotta non per raggiungere la perfezione ma per evitare agli arbitri di falsare le partite con errori clamorosi.

Due soli gli episodi discussi: lo scambio di espulsione fra Siani e Mabouka durante Germania-Camerun (alla fine, dopo vari pasticci, è stato mostrato il cartellino rosso al giocatore giusto, cioè a Mabouka) e le botte al termine di Messico-Nuova Zelanda che non hanno avuto sanzioni perché nemmeno alla moviola si è riusciti a distribuire le responsabilità. Anche se la nostalgia è un genere giornalistico di successo, bisogna dire che il mondo con la VAR sarà meglio del mondo senza VAR. E siccome il futuro con due tempi effettivi da 30 minuti non è lontano, finiranno anche le polemiche sulla sua lentezza. Per il momento, con la casistica ridotta a quattro situazioni, siamo comunque sui 3 episodi di media a partita.