Sconfitta per il Chiasso

In casa dello Sciaffusa i rossoblu perdono 2-1 e finiscono la partita in otto giocatori. Inutile la rete del momentaneo vantaggio firmata da Ceesay al 62'.

Pioggia di cartellini rossi a Sciaffusa per la formazione di Abascal (espulso anche lui per proteste) che perde questa sera per 2-1.

Rimasti in nove già al 53' a causa delle espulsioni per doppia ammonizione di Soumare (45') e di Delli Carri (53'), i rossoblu riescono a trovare il momentaneo vantaggio con Ceesay al 62'. Il pareggio arriva però all'83' con Sessolo e neanche un minuto dopo si fa espellere anche Russo. A questo punto i padroni di casa non faticano a segnare il definitivo 2-1 con Cicek al 86'.

(Red)