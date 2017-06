Tramezzani al Sion, arriva Guidolin?

All'indomani della qualificazione del Lugano in Europa League, alcuni dei protagonisti stanno per lasciare le rive del Ceresio.

All’indomani della storica qualificazione del FC Lugano all’Europa League si fanno sempre più insistenti le voci per cui alcuni protagonisti dell’impresa starebbero per lasciare le rive del Ceresio. Paolo Tramezzani, secondo nostre fonti, starebbe per firmare con il Sion. Al suo posto Angelo Renzetti starebbe cercando di portare in Ticino il tecnico italiano Francesco Guidolin.

Nel futuro di Alioski, invece, ci sarà forse il Basilea, anche se, com’è noto, il macedone sta valutando anche la Bundesliga.

(Red)