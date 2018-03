Troppo Bellinzona per un buon Mendrisio

Da una parte il Mendrisio, seconda forza del campionato, dall’altra il Bellinzona, capolista del campionato di Prima Lega. Davanti a circa 800 spettatori e con le curve delle due compagini che hanno animato il confronto incessantemente per novanta minuti, i presenti hanno potuto assistere a una partita di buon livello. Secondo il pronostico, ad avere la meglio sono stati i granata, nonostante il Mendrisio non abbia per nulla sfigurato.

A decidere la contesa le reti di Gaston Magnetti, una per tempo e in momenti cruciali dell’incontro. Il bomber dell’ACB sale a quota 17 segnature. Il Mendrisio ha messo in campo grande grinta e soprattutto nel primo tempo ha impensierito a più riprese la difesa del Bellinzona che ha retto bene. Gli ospiti, però, forti di un organico più completo, hanno avuto il merito di gestire alla perfezione i momenti di difficoltà è ogni qualvolta hanno avuto la possibilità si sono affacciati dalle parti di capitan Cataldo. Magnetti, come detto, a fine primo tempo ha finalizzato al meglio un’azione corale, una rete da numero nove vecchio stampo, che non ha dato chance all’estremo difensore avversario.

Nella ripresa lo spartito della partita non è cambiato: i padroni di casa ci hanno provato, ma è stato sempre il Bellinzona a trovare la via del gol, sempre con il bomber argentino ex Chiasso. Una vittoria, l’ottava consecutiva, che lancia ancor di più la squadra della capitale verso le finali promozione, ma che non deve amareggiare il Mendrisio. Se gli uomini di Ardemagni continueranno su questa strada potranno togliersi delle belle soddisfazioni.

(Gl.P.)

IL TABELLINO

Mendrisio-Bellinzona 0-2 (0-1)

Reti: 40’ Magnetti 0-1; 68‘ Magnetti 0-2

Mendrisio: Cataldo; Croci Torti, Kabamba N., Kabamba M., Cariglia; Mazzetti (Perego), Moscatiello, Gallo (De Biasi); Lagrotteria, Vinatzer, Sarr. A disposizione: Di Lauro, Perego, Kandiah, Tirelli, Calic, Felici, De Biasi. Allenatore: Francesco Ardemagni

Bellinzona: Pelloni, Russo, Tarchini, Djuric; Berera (Sergi); Forzano (Zubcic), Felitti, Guarino (Facchinetti), Maffi; Magnetti, Stojanov. A disposizione: Prati, Facchinetti, Zubcic, Sergi, Pocas Ribeiro, Mele.