Troppo Milan per un buon Lugano

A Cornaredo, in un'amichevole giocata davanti a 7.000 spettatori, gli uomini di Tami sono stati sconfitti per 4-0 dai rossoneri, che hanno dilagato nei minuti finali.

Nel primo assaggio di Europa di questa stagione, il Lugano di Pier Tami ha incassato la prima sconfitta nell'ambito delle amichevoli estive. A Cornaredo, opposto al Milan di Montella davanti a uno stadio gremitissimo (7.000 gli spettatori annunciati), il club del presidente Angelo Renzetti ha tenuto testa ai rossoneri per buona parte dell'incontro, crollando però nel finale. Dopo un primo tempo giocato ad armi pari, terminato sull'1-0 grazie al gol-lampo di Cutrone al secondo minuto, nella ripresa i bianconeri sono calati alla distanza. Incassato il raddoppio di Crociata al 63', Sabbatini e compagni hanno mancato una grossa occasione con Crnigoj sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prima di vedere il Milan dilagare sotto i colpi di Suso (83') e Gomez (91'). Dopo le vittorie contro Sementina, Locarno e Chiasso, è dunque giunta la prima sconfitta per il Lugano di Tami nell'ambito della preparazione estiva in vista dell'imminente stagione 2017/2018.

(Red)