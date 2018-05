Un difensore con il mito di Crujiff

Fabio Dotti si divide tra il pallone da calcio e la professione di giornalista. È infatti redattore multimediale alla RSI, per cui produce video in quell’interessante progetto chiamato Nouvo. Parallelamente ha fondato, insieme a degli amici di lunga data, Rivista Corner, sito internet di approfondimento sportivo, fatto di storie, cultura e tanto altro. Cultura sportiva, come la chiama lui. Insomma, lo sport, e il calcio in particolare, rivestono un ruolo decisivo nella vita di Fabio. «È la passione numero uno. Un hobby. Un mezzo per divertirmi, stare con i miei amici e un modo per incontrare tante persone. Conoscenze che apprezzo molto. Inoltre è una valvola di sfogo, che sfrutto per rilassarmi e ricaricare le batterie».

Fabio gioca nel Riva, in Quarta Lega, una formazione con delle grandi ambizioni. «Siamo secondi in classifica, a un punto dalla prima e con lo scontro diretto ancora da giocare in casa nostra. Ci siamo andati vicini tante volte, sarebbe bello fosse l’anno giusto».

Il possente difensore del Riva (194 centimetri) è un nostalgico e, in fatto di ricordi, estrae dal cilindro un avvenimento accaduto qualche lustro fa. «Il più bello è il mio primo gol, realizzato in tenera età a Mendrisio. È passato qualche anno, si giocava ancora nell’Adorna vecchia. Cito anche un’insperata salvezza raggiunta al fotofinish, quando tutto ormai sembrava perso. Ma soprattutto, spero un giorno di poter parlare in termini positivi di questa stagione, dato che ci giochiamo molto e vogliamo spuntarla...».

La vita di Fabio è incentrata sullo sport: seguirlo, guardarlo e praticarlo. Dal calcio al tennis, passando per il basket e la bicicletta. «Inoltre mi piace scrivere, leggere e ascoltare della buona musica. Ultimamente mi sto appassionando alle serie tv e ai film, grazie a Netflix. Adoro stare con i miei amici, per una cena o una birra, ma non disdegno nemmeno alcuni momenti di solitudini». Juventino sfegatato, Fabio vive con il mito di Roger Federer e di Johan Crujiff (in campo indossa la numero 14 in suo onore). «Due grandissimi, due esteti, due esempi in due sport completamente differenti».

(Gl.P.)