Un'altra vittoria per il Chiasso

I rossoblù hanno battuto il Wil per 3 a 0 al Riva IV grazie alle reti di Farrugia, Soumah e Fatkic. Si tratta del secondo successo consecutivo per gli uomini di Abascal.

In Challenge League, il Chiasso ha battuto al Riva IV il Wil per 3-0 nella partita valida per la quinta giornata di campionato. Si tratta del secondo successo consecutivo per gli uomini di Abascal.

In rete, per i rossoblu, sono andati Farrugia, Soumah e Fatkic. Tutti i gol sono stati realizzati nel secondo tempo.