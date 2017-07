Young Boys sconfitto a Kiev

Lo Young Boys torna sconfitto dalla trasferta in Ucraina, battuto per 3-1 dalla Dynamo Kiev nel terzo turno di qualificazione alla Champions League. Il passivo per la squadra di Adi Hütter poteva essere ben più largo, ma l'imperizia degli ucraini lascia una piccola speranza ai bernesi per il passaggio del turno.

Privi dell'infortunato Sulejmani, i bernesi sono stati schiacciati dagli avversari per quasi tutto l'incontro, trascinati dalla coppia d'attacco Yarmolenko-Mbokani. Proprio l'ucraino ha firmato di potenza l'1-0 al 15', per poi servire al compagno l'assist per il raddoppio, segnato di tacco dal congolese. Nella ripresa lo Young Boys ha provato ad uscire dal guscio, rischiando l'imbarcata. Quando tutto sembrava chiuso però, Fassnacht al 91' ha firmato dal nulla il gol del 2-1 che ha riaperto la sfida, subito richiusa dal gol di Garmasch, che lanciato direttamente dal portiere ha firmato il definitivo 3-1. Allo Stade de Suisse la prossima settimana servirà un'impresa ai gialloneri per continuare il loro cammino.