Cerimonia di apertura per le Olimpiadi

In corso a Pyeongchang in Corea del Sud. A portare la nostra bandiera è il fondista grigionese Dario Cologna. L'obiettivo di Swss Olympic è 11 medaglie.

È in corso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali a Pyeongchang in Corea del Sud.

Swiss Olympic ha scelto Dario Cologna come portabandiera della delegazione rossocrociata a PyeongChang. Il fondista grigionese succede a Simon Ammann (designato a Sochi 2014). Cologna si è detto "molto fiero ed onorato".

Swiss Olympic, lo ricordiamo, ha fissato l’asticella a quota undici medaglie – la quota già raggiunta a Sochi –, ma poi, presi dall’entusia smo, i suoi massimi dirigenti hanno aggiunto qualcosa del tipo “come minimo”. Sì, perché un’asticella è messa lì per essere superata, ma di quanto nessuno lo dice. È lì, oltre quella, che le speranze diventano stupore.

Iouri Podladtchikov non ce la fa

Intanto è da registrare il forfait di Iouri Podladtchikov, che non parteciperà ai Giochi di PyeongChang. Il campione olimpico in carica nell'halfpipe non si sente ancora al 100% dopo il trauma cranico dello scorso 28 gennaio

Ecco la lista completa degli atleti svizzeri che parteciperanno alle Olimpiadi

(Red)