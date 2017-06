Tour de Suisse è arrivato a Cevio

Il Tour de Suisse è giunto in Ticino nella tappa odierna dopo essere partito da Bex e aver sorpassato il Sempione. La quinta tappa odierna è stata vinta da Peter Sagan, che ha ritrovato la forma dopo la primavera difficile. Lo slovacco è partito negli ultimi 300 metri e si è imposto in modo imperiale davanti alo svizzero Michael Albasini nello sprint.

Arrivato con il Peloton , l'italiano Damiano Caruso mantiene la maglia gialla con 16 secundi sull'olandese Steven Kruijswick.

L'abbandono di Lopez

Durante la discesa Miguel Lopez è rimasto coinvolto in una caduta, vero che le strade sul versante italiano si trovano in uno stato precario. Il colombiano è stato poi trasportato in ospedale per degli accertamenti..

Il Tour ripartirà domani in tarda mattinata con i suoi 166 chilometri da Locarno a La Punt. Si tratta della tappa regina di questa edizione con la sua ascensione del San Bernardino (2012 m) e dell'Albula (2315 m).

(Red)