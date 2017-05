Dopo 20 anni il Tour de Suisse in Vallemaggia

Il 14 giugno arrivo in valle della tappa più lunga. Il 15 partenza da Locarno. Soddisfazione dei due comitati organizzatori, al lavoro da tempo per preparare l'evento.

I prossimi mercoledì 14 e giovedì 15 giugno saranno due giorni di festa e di sport (sperando naturalmente nel bel tempo). Infatti, dopo vent’anni il Tour de Suisse ritorna in Vallemaggia. Non più fino ai 1500 metri di Bosco Gurin, ma sul comodo fondovalle di Cevio: la conclusione della tappa più lunga, 220 km attraverso tutto il Vallese, con la salita del Sempione e quella della Valle Vigezzo. Il giorno seguente, che è il giovedì del Corpus Domini, ripartenza da Locarno per La Punt, nei Grigioni.

Comprensibile l’impegno e la soddisfazione dei due comitati organizzatori che sono al lavoro da tempo per preparare il duplice evento concatenato. Quello dell’arrivo di tappa è presieduto da Luigi Pedrazzini, mentre quello della partenza cittadina è guidato dal sindaco Alain Scherrer. "Piazza Grande ridiventerà ancora una volta il centro di un vettore promozionale e turistico per la nostra città che sta puntando molto sulla bicicletta anche nel settore dello bike sharing", dice Scherrer, mentre Luigi Pedrazzini (affiancato dal vice Simone Franceschini e da altri collaboratori) pensa alla valorizzazione della Vallemaggia e alla sua eccellente pista ciclabile. Attrazioni turistiche sottolineate anche da Fabio Bonetti, direttore dell’Organizzazione turistica. "Il Tour de Suisse è trasmesso dalle tv di 120 Paesi", aggiunge il direttore sportivo David Loosli. D’altra parte si tratta da quarta corsa a tappe più importante, dopo i tour di Francia, Italia e Spagna.

(T.V.)