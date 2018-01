Federer ancora Re in Australia

Nessuna rivincita per Marin Cilic (ATP 6), dopo la sconfitta di Wimbledon, Roger Federer (ATP 2) conquista ancora una volta il campo australiano. A Melbourne la sfida con Marin Cilic, iniziata nel migliore dei modi, con un primo set conclusosi 6-2 in 24', si è fatta subito più difficile nel secondo set, condotto in parità fino al tie break, vinto da Cilic 7-6 (7-5).

Il renano non si scompone e recupera nel terzo set chiuso al nono game con un ace per 6-3. Lo svizzero si porta subito in vantaggio nel 4° set, ma le cose tornano difficili quando il croato riesce prima a tornare in parità poi a portarsi avanti sul 4-3 e infine conquistare il set per 6-3.

Nell'ultimo decisivo set però il basilese recupera la serenità e si porta subito avanti, prendendo subito le distanze. Cilic vince un game, ma Federer accelera e in breve chiude 6-1 lasciando poco o nulla a Cilic, se non l'amaro della sconfitta e ancora il ricordo di aver potuto combattere contro il re.

Per Federer si tratta del 20esimo slam della carriera e la 30.sima finale, mentre Cilic era al suo primo Australian Open.

(red.)