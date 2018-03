Ambrì Piotta KO a Langnau

Pronti, partenza, via il Langnau va in rete praticamente al primo tiro in porta con Huguenin che trafigge Conz al 1'37. L'Ambrì reagisce subito con due occasioni pericolose firmate da Zgraggen e da Zwerger, Ciaccio non si fa sorprendere. Il Langnau trova in seguito il raddoppio ma la rete viene annullata per un'interferenza sul portiere biancoblu. Primo tempo sottotono in fase offensiva per i ticinesi mentre i bernesi si fanno preferire.

Nel periodo centrale i padroni di casa fanno quello che vogliono e ottengono il 2-0 con Gustafsson in powerplay e il 3-0 con Gagnon che si smarca da una difesa biancoblu completamente fuori posizione. L'Ambrì non riesce a creare del gioco utile neanche sfruttando le situazioni di superiorità numerica. Il 4-0 arriva nel terzo tempo al 44'36 sempre con Gagnon che sigla una doppietta deviando un tiro di Blaser. Sul finale di gara i leventinesi mettono a segno il goal della bandiera con Emmerton.

Il Langnau vince 4-1 ed è ufficialmente salvo mentre l'Ambrì dovrà disputare la "finale-salvezza" dei playout contro il Kloten.

(Red)