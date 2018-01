Ambrì in rimonta, ma il Berna non cede

Leventinesi che sono riusciti nell'ultimo periodo a rimettersi in partita dopo un'inizio di partita in netta discesa, ma il Berna non ha lasciato la presa finendo 6-4.

Inizio di partita interessante alla PostFinance Arena tra Ambrì e Berna, con un rigore al 53’ a favore degli ospiti, ma parato da Genoni. Il vantaggio degli orsi arriva però dopo soli 2 minuti e 18 secondi con la rete di Meyer. A metà del primo tempo i padroni di casa trovano il raddoppio con il goal di Hischier, che ha potuto insinuarsi davanti alla porta, dimenticato dai Leventinesi. Al 4’44 trova la doppietta Meyer, portando i suoi al 3-0.

Berna in pieno controllo del risultato con la situazione dei biancobù che precipita ulteriormente con la quarta rete trovata dagli orsi. Una partita che purtroppo per gli uomini di Cereda sembra avere già il destino segnato, dopo che Raymond Mason imbuca il 5 a 0.

All’inizio del terzo tempo Diego Kostner trova il goal della bandiera, portando la formazione biancoblù sul 5 a 1. In superiorità numerica, la prima per l’Ambrì riesce a segnare nuovamente con lo stesso Zwerger che ieri ha consegnato ai Leventinesi la vittoria contro il Bienne. La formazione ospite riduce ulteriormente le distanze con Taffe a 10 minuti dalla fine del terzo tempo, Un goal dopo l'altro l'Ambri è riuscito a tornare in partita, complice anche un Berna che sembra aver tolto troppo presto il piede dall'accelleratore. Ultimi otto minuti di partita che potrebbero ribaltare il disastroso inizio dei Leventinesi, con Kostner che segna il quarto goal in 15 minuti riportando i suoi a un solo punto dal Berna: 5-4. Ma gli orsi non cedeno portandosi nuovamente a +2 con la rete di Bodemann.

(Red)