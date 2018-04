Biglietti per la finale a 1'000 franchi

(LE FOTO) Un utente ha messo in vendita su internet la propria tessera che come entrata singola costerebbe 89 franchi. Il Club: "Abbiamo le mani legate".

Un biglietto a 1'000 franchi invece che a 89 franchi. È questa la possibilità offerta dalla Rete a uno spettatore che voglia assistere alla finalissima di hockey tra Hockey Club Lugano (HCL) e ZSC Lions in programma domani sera alla Resega. Finalissima che, lo ricordiamo, decreterà la squadra vincitrice del campionato.

Un utente ha infatti messo in vendita online pochi minuti fa la propria tessera annuale che in quel posto, costerebbe come entrata singola, 89 franchi.

"A livello di Club - ci spiega Luca Righetti, responsabile comunicazione dell'HCL - non abbiamo i mezzi per impedire cose come queste: abbiamo insomma le mani legate".

Quel che è certo, aggiunge, "è che tutti i biglietti per la finalissima sono stati venduti sulla piattaforma ticketcorner e non esistono quindi biglietti venduti all'esterno da questo sistema".

(AN.B.)