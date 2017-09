Bürgler rinnova con l'HCL fino al 2021

L’Hockey Club Lugano e Dario Bürgler proseguiranno il loro cammino insieme per altre tre stagioni. L’HCL e il 29enne attaccante nato a Seewen hanno infatti siglato un contratto triennale valido fino al termine del campionato 2020/2021.



Vincitore con il Davos di due titoli nazionali nel 2009 e nel 2011, Bürgler era giunto a Lugano nell’estate del 2016 dallo Zugo e nella sua prima stagione in bianconero aveva letteralmente rilanciato la sua carriera, sul piano della produzione offensiva (23 gol, 21 assist in 60 partite) ma anche della partecipazione alla manovra della squadra.



Ormai perfettamente integrato nel Club, nell’ambiente e nel territorio luganese, Dario è pure stato prescelto in estate dallo staff tecnico come membro del Team dei capitani con Chiesa, Lapierre e Vauclair.



"La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione si è quindi chiusa nel migliore dei modi con un nuovo accordo a lungo termine, favorita anche dall’ottimo inizio di campionato di Bürgler, sempre tra i migliori in pista e attuale PostFinance Top Scorer della squadra con 8 punti (6 reti, 2 assist) in sette gare", sottolinea il Club bianconero.



Il bottino complessivo in National League della possente ala numero 87 fa stato di 618 partite, 173 gol e 155 assist per un totale di 328 punti.

(Red)