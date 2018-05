Chiusi i playoff con diversi infortuni

Dopo gli infortuni riportati da Chiesa, Brunner e Bürgler dell'HCL nelle ultime partite di regular season, è stato pubblicato oggi il bollettino medico dopo i playoff. Infatti anche nella serie contro lo ZSC, alcuni giocatori si sono infortunati.

Massimo Ronchetti sarà operato nei prossimi giorni per la stabilizzazione della spalla destra. Il recupero completo è stimato in circa quattro mesi. Raffaele Sannitz ha riportato la lesione di II-III grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Identico infortunio per Julien Vauclair.



Sia Sannitz sia Vauclair saranno trattati in modo conservativo senza la necessità di un intervento chirurgico. L’obiettivo di entrambi è quello del completo recupero per l’inizio della preparazione sul ghiaccio nella seconda settimana del mese di agosto.

(Red)