Doppia sconfitta per le ticinesi

Serata negativa per le due squadre ticinesi impegnate in National League. L'Ambrì-Piotta è infatti stato sconfitto dal Berna per 1-0 alla Valascia, mentre il Lugano è uscito battuto per 3-1 in quel di Kloten.

I biancoblù, autori di una buona prova contro i campioni svizzeri in carica, hanno tenuto testa agli Orsi per oltre quaranta minuti. Capitan Fora e compagni sono però dovuti capitolare al 45', quando Ebbett, assistito da Raymond, ha sfruttato alla grande un erroraccio di Jelovac per bucare un incolpevole Conz. La rete del canadese si è in seguito rivelata decisiva, perché gli assalti finali dei biancoblù non hanno fruttato il pareggio. Un epilogo amaro per i sopracenerini, che avrebbero meritato qualcosina in più.

Il Lugano, dal canto suo, impegnato in quel di Kloten contro una squadra - quella zurighese - in piena crisi e fresca di licenziamento del tecnico Tirkkonen, si è fatto sorprendere dai padroni di casa. Gli Aviatori sono infatti passati in vantaggio già al 10' con Schlagenhauf, prima di trovare la rete del raddoppio al 24' con Egli. Qualche minuto più tardi, ancora Schlagenhauf - questa volta addirittura in shorthand! - ha poi portato a tre le lunghezze di vantaggio dei locali. I bianconeri hanno provato a reagire, trovando il 3-1 di Cunti su rigore (al 35'), ma non sono in seguito più riusciti a infilare il disco in fondo al sacco. La striscia di successi consecutivi si è così fermata a quota sei.

(Red)